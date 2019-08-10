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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Испанки Фернандес и Бакерисо завоевали бронзовые медали ЧЕ по пляжному волейболу

В матче за третье место они обыграли швейцарок Йоану Хайдрих и Аноук Верж-Депре
Эльса Бакерисо и Лилиана Фернандес EPA-EFE/DAVID HECKER
Описание
Эльса Бакерисо и Лилиана Фернандес
© EPA-EFE/DAVID HECKER

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Испанские спортсменки Стейнер Лилиана Фернандес и Эльса Бакерисо одержали победу в матче за третье место на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Испанки переиграли швейцарок Йоану Хайдрих и Аноук Верж-Депре со счетом 13:21, 21:15, 21:19. Позднее в субботу в финальном матче встретятся польские спортсменки Кинга Войтасик и Катажина Коцёлек с Тиной Граудиной и Анастасией Кравченковой из Латвии.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Среди российских пар лучший результат в женском разряде показали Мария Бочарова и Мария Воронина, а также Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, которые выбыли из турнира на стадии 1/8 финала. Лучший результат россиянок на чемпионатах Европы в истории также на счету Бирловой и Уколовой, которые стали серебряными призерами в 2015 году.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Прошлогодними победительницами чемпионата являются голландки Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.

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ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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