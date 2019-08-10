Латвийки Граудина и Кравченкова выиграли чемпионат Европы по пляжному волейболу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Латвийские спортсменки Тина Граудина и Анастасия Кравченкова выиграли чемпионат Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В финале латвийки обыграли представительниц Польши Кингу Войтасик и Катажину Коцёлек со счетом 22:20, 21:19. Бронзу завоевали испанские спортсменки Стейнер Лилиана Фернандес и Эльса Бакерисо, в матче за третье место переигравшие швейцарок Йоану Хайдрих и Аноук Верж-Депре.

В воскресенье пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал в мужских соревнованиях. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов встретятся с австрийцами Мартином Эрмакорой и Морицем Приштауц-Тельсниггом, начало игры - 12:00 мск.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Среди российских пар лучший результат в женском разряде показали Мария Бочарова и Мария Воронина, а также Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, которые выбыли из турнира на стадии 1/8 финала. Лучший результат россиянок на чемпионатах Европы в истории также на счету Бирловой и Уколовой, которые стали серебряными призерами в 2015 году.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Прошлогодними победительницами чемпионата являются голландки Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.