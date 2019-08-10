Президент ФК "Краснодар" Галицкий отметил работу тренера "Рубина" Шаронова

В субботу "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 1:0. Второй тайм гости провели в меньшинстве, так как в концовке первой половины встречи с поля был удален полузащитник Юнес Намли.

«То, что вы делаете, это очень круто» ©️ @sergeygalitskiy после матча #КраснодарРубин pic.twitter.com/0umIUuv4ML

"То, что вы делаете, - это очень круто, я хочу, чтобы у вас получилось, я буду за вас переживать", - сказал Галицкий.

В турнирной таблице "Краснодар" вышел на второе место, набрав в пяти матчах 10 очков, "Рубин" с семью очками идет пятым. В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с "Тамбовом", "Рубин" примет тульский "Арсенал", обе встречи пройдут 18 августа.