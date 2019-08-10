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Футбол в России

Президент ФК "Краснодар" Галицкий отметил работу тренера "Рубина" Шаронова

В субботу "Краснодар" победил "Рубин" со счетом 1:0 в матче чемпионата России

ТАСС, 10 августа. Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий отметил работу тренера казанского "Рубина" Романа Шаронова. Видеозапись их диалога опубликовала пресс-служба "Рубина".

В субботу "Краснодар" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 1:0. Второй тайм гости провели в меньшинстве, так как в концовке первой половины встречи с поля был удален полузащитник Юнес Намли.

"То, что вы делаете, - это очень круто, я хочу, чтобы у вас получилось, я буду за вас переживать", - сказал Галицкий.

В турнирной таблице "Краснодар" вышел на второе место, набрав в пяти матчах 10 очков, "Рубин" с семью очками идет пятым. В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с "Тамбовом", "Рубин" примет тульский "Арсенал", обе встречи пройдут 18 августа.

Теги
Российский футболГалицкий, Сергей Николаевич
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