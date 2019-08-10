Четырьмя матчами в воскресенье продолжится пятый тур чемпионата России по футболу

Красно-белые в прошлом туре на своем поле сыграли вничью с московским "Динамо" со счетом 0:0. В той игре прямую красную карточку за грубое нарушение против вратаря "Динамо" получил форвард "Спартака" Эсекьель Понсе. В матче с "Ахматом" он не поможет своей команде из-за дисквалификации. Дебютировать в составе столичной команды могут нападающий Йордан Ларссон, приобретенный у шведского "Норрчёпинга", и полузащитник Гус Тил, который перешел из голландского АЗ.

После четырех туров "Ахмат" набрал шесть очков в турнирной таблице, "Спартак" - пять. При этом грозненцы в двух матчах на своем поле набрали максимально возможные шесть очков, переиграв в первом туре "Краснодар" (1:0), а в последней игре - "Оренбург" (2:1). В последних трех встречах в Грозном "Спартак" одержал три победы, в прошлом сезоне команды обменялись выездными победами, красно-белые выиграли со счетом 2:1, а команда Рашида Рахимова - 3:1. Всего в рамках чемпионатов России команды встречались между собой 24 раза, в которых 13 побед одержал "Спартак", восемь матчей выиграл "Ахмат" при трех ничейных исходах.

"Спартак" на выезде встретится с грозненским "Ахматом". Игра начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

ТАСС, 11 августа. Четырьмя матчами продолжится в воскресенье программа пятого тура чемпионата России по футболу. Свои встречи проведут три московские команды - "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА.

В составе "Ахмата" на поле может выйти полузащитник Денис Глушаков, который в межсезонье перешел в грозненскую команду из "Спартака". Глушаков выступал за столичную команду с 2013 года, в общей сложности в составе красно-белых он сыграл 173 матча, забив 23 мяча и отдав 10 голевых передач, полузащитник помог команде выиграть первый с 2001 года чемпионский титул (в сезоне-2016/17), а также завоевать Суперкубок России.

Глушаков ушел из "Спартака", имея конфликт с активными болельщикам клуба. Футболист был выведен из основного состава команды 18 сентября прошлого года по решению бывшего главного тренера Массимо Карреры. Глушаков и защитник команды Андрей Ещенко поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Глушаков тренировался и играл за молодежную команду "Спартака", а после увольнения итальянского специалиста вернулся в основу.

ЦСКА попробует продлить победную серию

Московские армейцы после неожиданного поражения в стартовом матче чемпионата от "Крыльев Советов" (0:2) одержали три победы подряд. Были повержены "Оренбург" (2:1), "Локомотив" (1:0) и "Рубин" (1:0). В двух последних встречах голами отметился лучший бомбардир предыдущего чемпионата Федор Чалов. В воскресенье ЦСКА на "ВЭБ-Арене" примет новичка премьер-лиги "Сочи".

Сочинцы в четырех турах набрали одно очко, они являются единственной командой чемпионата, не забившей ни одного мяча. В предстоящем матче в составе гостей могут дебютировать бывшие футболисты "Зенита" - полузащитник Кристиан Нобоа и нападающий Антон Заболотный. До начала октября из-за травмы колена "Сочи" не поможет лучший бомбардир первенства Олимп - Футбольной национальной лиги прошлого сезона Максим Барсов.

В составе ЦСКА из-за травм на длительный срок выбыли из обоймы полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников. Не примет участие в предстоящей игре полузащитник Константин Марадишвили, который в последние две недели находился в расположении молодежной сборной России (игроки до 20 лет) и принимал участие в международном турнире.

Встреча между ЦСКА и "Сочи" начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

"Локомотив" примет "Урал", "Арсенал" сыграет с "Уфой"

Вице-чемпион страны московский "Локомотив" на "РЖД-Арене" сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе команды по итогам четырех туров набрали по семь очков, однако "Урал" в последних двух матчах не смог одержать победы, уступив "Динамо" (0:2) и сыграв вничью с "Ростовом" (2:2). Железнодорожники в прошлые выходные на четвертой добавленной минуте вырвали победу в выездном матче с самарскими "Крыльями Советов" (2:1) благодаря голу Гжегожа Крыховяка.