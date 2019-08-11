Норвежцы Мол и Сёрум стали первыми финалистами чемпионата Европы по пляжному волейболу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Норвежские спортсмены Андерс Мол и Кристиан Сёрум вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Соревнования проходят в Москве.

В полуфинале они обыграли спортсменов из Польши Петра Кантора и Бартоша Лосяка со счетом 22:24, 21:17, 15:9. Во второй партии Кантор получил травму ноги, но сумел продолжить встречу.

Во втором полуфинале российская пара в составе Ильи Лешукова и Константина Семенова сыграет против австрийцев Мартина Эрмакоры и Морица Пристауца-Тельснигга.

Финальная встреча и матч за третье место пройдут в воскресенье позднее.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. Российские волейболисты по разу становились серебряными и бронзовыми призерами европейского первенства. В 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали бронзу, в 2016-м Вячеслав Красильников и Семенов - серебро.

Мол и Сёрум являются действующими победителями европейского первенства. Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа, призовой фонд турнира составляет €100 тыс. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи.