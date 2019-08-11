Голубович: победа в Кубке Глинки/Гретцки придаст уверенности российским хоккеистам на ЮЧМ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Победа в традиционном международном турнире Кубок Глинки/Гретцки придаст уверенности хоккеистам юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) перед чемпионатом мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович.

Кубок Глинки/Гретцки проходил с 5 по 10 августа в Чехии и Словакии. Сборная России одержала победы во всех пяти матчах на турнире, в финале переиграв канадцев со счетом 3:2. В воскресенье команда, тренерский штаб и персонал вернулись в Москву.

"Это вообще очень важная победа, это победа всего российского хоккея. Прежде всего, это работа нашей федерации, система действительно работает. Любой победный опыт придает уверенности и помогает играть на чемпионате мира, ты уже выходишь с точки зрения доминатора. Конечно, на нашу команду будут по-другому настраиваться, это самая большая сложность, но и самая большая прелесть", - отметил Голубович.

"Кубок переходящий, в этом году там не было медалей, так что пока мы ничего не привезли, кроме морального удовлетворения. Самое главное - это победа, слабых соперников там не было", - добавил тренер.

Сборная России выиграла турнир в четвертый раз и впервые с 1995 года. Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Соревнование проводится с 1991 года.