Ибатуллина завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Токио на ЧЕ по современному пятиборью

ТАСС, 11 августа. Российская спорстменка Аделина Ибатуллина получила олимпийскую лицензию на Игры 2020 года в Токио, заняв 11-е место на чемпионате Европы по современному пятиборью. Соревнования завершились в британском Бате.

По итогам женского финала чемпионата Европы по современному пятиборью путевки на Олимпийские игры получили восемь спортсменок (не больше одной от страны). Финишировавшую 11-й Ибатуллину опередили три британки, две белоруски и две литовки. Благодаря этому россиянка сумела попасть в восьмерку обладательниц олимпийских путевок.

Ибатуллина набрала 1329 очков. Победу в финале с 1390 очками одержала литовская спорстменка Лаура Асадаускайте, второй стала британка Кейт Френч (1381), третьей - Ирина Просенцова из Белоруссии (1364). Россиянка Анна Буряк стала 17-й, Ульяна Баташова - 28-й, Гульназ Губайдуллина - 33-й.

Ибатуллина является победительницей юниорского чемпионата мира 2019 года.

На чемпионате Европы 2019 года россияне завоевали одну медаль (золотая награда в женской эстафете). На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в 2018 году в Венгрии, россияне сумели завоевать одну медаль (бронзу в женской эстафете). С 1 по 8 сентября в Будапеште пройдет чемпионат мира.