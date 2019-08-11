Семенов: норвежцы полностью переиграли россиян в финале ЧЕ по пляжному волейболу

Лешуков и Семенов проиграли норвежцам со счетом 12:21, 18:21 и завоевали серебряные медали. Бронзовые награды достались австрийцам Мартину Эрмакоре и Морицу Пристауцу-Тельсниггу, так как польские спортсмены Бартош Лосяк и Петр Кантор снялись с турнира из-за травмы ноги Кантора, которую он получил ранее в воскресенье во втором сете полуфинального матча против Мола и Сёрума (24:22, 17:21, 9:15). Мол и Сёрум выиграли чемпионат Европы второй раз подряд.

"Все ожидали, что игра будет напряженной, вначале норвежцы нас по всем статьям переиграли. Эталон блока сейчас у них, в первой партии было сложно что-то им противопоставить. Во второй партии нашли способы сопротивления, но не сработало, хотя и разбирали игры, где побеждали норвежцев, мы встречаемся с ними второй раз, в этот раз соотношение по счету уже лучше. Конечно, расстроены тем, что проиграли, но рады, что смогли завоевать серебро", - отметил Семенов.

"В подаче мы пытались сделать акцент на агрессию, но больше ошибались, мы как будто играем уже на 100 процентов, а норвежцы с середины партии включали какие-то резервы, - отметил Семенов. - Сейчас у нас начинается напряженный график, будем думать, какие методы восстановления стоит применять. На следующей неделе опять турнир в Москве, потом финал чемпионата России и Кубок России, потом соревнования в Риме, а потом неделя до олимпийского отбора в Китае".

Российский спортсмен отметил хорошую поддержку болельщиков на турнире в Москве. "Нас приходили поддержать друзья и родственники. Нас очень сильно поддерживали здесь, будем надеяться, что пляжный волейбол пойдет в массы. Норвежские ребята не так давно играют на высоком уровне, но уже в очень высокий ранг себя поставили, пусть и наша молодежь скорее подрастает", - сказал Семенов.

В групповом этапе принимали участие по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, играли в стыковых матчах за право выхода в 1/8 финала. До этого турнира российские волейболисты по разу становились серебряными и бронзовыми призерами европейского первенства. В 2008 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали бронзу, в 2016-м Вячеслав Красильников и Семенов - серебро.