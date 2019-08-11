Дубль Бакаева помог "Спартаку" победить в гостях "Ахмат" в матче РПЛ

ТАСС, 11 августа. Дубль полузащитника Зелимхана Бакаева помог "Спартаку" на выезде победить грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".

Бакаев забил на 32-й и 44-й минутах, еще один гол "Спартака" на счету нападающего Андре Шюррле (70), который ассистировал Бакаеву в случае с первым забитым мячом. Гол в составе "Ахмата" забил Аблай Мбенге (75), который затем в течение двух минут получил две желтые карточки и был удален с поля на 77-й минуте. Бакаев забил первые два гола в составе "Спартака" в матчах РПЛ, всего в РПЛ у Бакаева теперь десять забитых мячей (еще восемь он забил за тульский "Арсенал"). Гол Шюррле стал для чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии первым в составе "Спартака" во всех турнирах, Мбенге забил свой четвертый мяч в ворота "Спартака".

Лучшим игроком матча признан Бакаев. В составе "Спартака" дебютировали голландский полузащитник Гус Тил, получивший желтую карточку на седьмой минуте и сделавший голевую передачу в эпизоде со вторым голом, и шведский нападающий Йордан Ларссон, которого на 90-й минуте заменил парагваец Лоренсо Мельгарехо, проведший 100-й матч в составе клуба и первый в нынешнем сезоне РПЛ. Шюррле впервые начал матч в стартовом составе "Спартака", на 84-й минуте вместо получившего повреждение после нарушения правил Мбенге Георгия Джикии на поле вышел Илья Кутепов, он сыграл первый матч в сезоне. В составе "Ахмата" в основном составе дебютировал бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, на 71-й минуте его заменил полузащитник Конрад Михаляк.

Соперники встретились 27-й раз в истории, 14 побед одержали москвичи, девять раз сильнее оказывался "Ахмат", еще четыре игры завершились вничью. "Спартак" одержал четвертую выездную победу подряд над грозненским клубом.

В турнирной таблице "Спартак" поднялся на седьмое место, имея в активе восемь очков после пяти туров. "Ахмат" занимает девятое место, набрав шесть очков.

15 августа "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы встретится дома с швейцарским "Туном", первая игра завершилась победой "Спартака" (3:2), дублем во встрече отметился Бакаев. Матч начнется в 19:45 мск. В шестом туре чемпионата России "Спартак" сыграет дома с ЦСКА 19 августа, в понедельник, начало встречи 20:00 мск. "Ахмат" на выезде встретится с действующим чемпионом России и лидером текущего сезона петербургским "Зенитом", игра пройдет 17 августа.