Дубль Бакаева помог "Спартаку" победить в гостях "Ахмат" в матче РПЛ

ТАСС, 11 августа. Дубль полузащитника Зелимхана Бакаева помог "Спартаку" на выезде победить грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на "Ахмат-Арене".
Бакаев забил на 32-й и 44-й минутах, еще один гол "Спартака" на счету нападающего Андре Шюррле (70), который ассистировал Бакаеву в случае с первым забитым мячом. Гол в составе "Ахмата" забил Аблай Мбенге (75), который затем в течение двух минут получил две желтые карточки и был удален с поля на 77-й минуте. Бакаев забил первые два гола в составе "Спартака" в матчах РПЛ, всего в РПЛ у Бакаева теперь десять забитых мячей (еще восемь он забил за тульский "Арсенал"). Гол Шюррле стал для чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии первым в составе "Спартака" во всех турнирах, Мбенге забил свой четвертый мяч в ворота "Спартака".
Лучшим игроком матча признан Бакаев. В составе "Спартака" дебютировали голландский полузащитник Гус Тил, получивший желтую карточку на седьмой минуте и сделавший голевую передачу в эпизоде со вторым голом, и шведский нападающий Йордан Ларссон, которого на 90-й минуте заменил парагваец Лоренсо Мельгарехо, проведший 100-й матч в составе клуба и первый в нынешнем сезоне РПЛ. Шюррле впервые начал матч в стартовом составе "Спартака", на 84-й минуте вместо получившего повреждение после нарушения правил Мбенге Георгия Джикии на поле вышел Илья Кутепов, он сыграл первый матч в сезоне. В составе "Ахмата" в основном составе дебютировал бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, на 71-й минуте его заменил полузащитник Конрад Михаляк.
Соперники встретились 27-й раз в истории, 14 побед одержали москвичи, девять раз сильнее оказывался "Ахмат", еще четыре игры завершились вничью. "Спартак" одержал четвертую выездную победу подряд над грозненским клубом.
В турнирной таблице "Спартак" поднялся на седьмое место, имея в активе восемь очков после пяти туров. "Ахмат" занимает девятое место, набрав шесть очков.
15 августа "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы встретится дома с швейцарским "Туном", первая игра завершилась победой "Спартака" (3:2), дублем во встрече отметился Бакаев. Матч начнется в 19:45 мск. В шестом туре чемпионата России "Спартак" сыграет дома с ЦСКА 19 августа, в понедельник, начало встречи 20:00 мск. "Ахмат" на выезде встретится с действующим чемпионом России и лидером текущего сезона петербургским "Зенитом", игра пройдет 17 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|3
|Краснодар
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|4
|Арсенал
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|5
|Локомотив
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|7
|Спартак
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|9
|Урал
|5
|2
|1
|2
|8-10
|7
|10
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|4-8
|6
|11
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|12
|Тамбов
|5
|1
|1
|3
|6-7
|4
|13
|Уфа
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|15
|Сочи
|5
|0
|2
|3
|0-6
|2
|16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|5-10
|1