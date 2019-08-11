Теннисист Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

ТАСС, 12 августа. Россиянин Даниил Медведев уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале. Призовой фонд соревнований составлял около $6,3 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу 33-летнего испанца. Матч продолжался 1 час 11 минут. Медведев был посеян на турнире под восьмым номером, Надаль - под первым.

23-летний Медведев, который в полуфинале обыграл соотечественника Карена Хачанова (6:1, 7:6), впервые в карьере играл в финале турнира серии "Мастерс". Ранее он доходил до полуфинала в Монте-Карло (2019), где уступил сербу Душану Лайовичу. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP. В обновленном рейтинге ATP, который будет опубликован в понедельник, Медведев, занимающий сейчас девятое место, опередит Хачанова, который пока находится на восьмой строчке, и станет первой ракеткой России.

Надаль выиграл свой 83-й турнир серии ATP и 35-й - серии "Мастерс". Также он является двукратным победителем Уимблдона (2008, 2010), 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), трехкратным победителем Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017) и победителем Открытого чемпионата Австралии (2009). В прошлом году он также стал победителем канадского "Мастерса", обыграв в финале грека Стефаноса Циципаса.

За победу на турнире в Канаде Надаль получит 1000 рейтинговых очков и $1,05 млн призовых, Медведев - 600 очков и $531 тыс.

"Мастерс" - третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP, она включает девять турниров.