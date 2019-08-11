Бакаев ведет за собой красно-белых. "Спартак" выиграл у "Ахмата" в Грозном в матче РПЛ

"Бакаев был больше слева, но получил задание открываться и в центре, его функции расширены. Может, из-за этого он стал свободно себя чувствовать на поле. Не могу сказать, является ли он сейчас лидером, так как это только первые матчи. То, что он выделяется и забивает, это факт, но нужно подождать до конца сезона", - сказал Кононов после игры в эфире канала "Матч Премьер".

В воскресной игре в Грозном Шюррле, а также еще два новичка команды, нападающий Йордан Ларссон и полузащитник Гус Тил, вышли на поле с первых минут. Шюррле в этот раз занял место форварда Эсекьеля Понсе, удаленного в прошлой игре премьер-лиги с "Динамо". Тил сменил в середине поля Джано Ананидзе, Ларссон оказался на правом фланге атаки, а Бакаев на другом краю сменил Резиуана Мирзова.

Казалось, что тучи над тренерским штабом красно-белых во главе с Олегом Кононовым после ничьей с "Динамо" (0:0) сгустились настолько, что можно было уже прогнозировать отставку главного тренера. Однако она не случилась, а вскоре "Спартак", усилившийся сразу тремя новичками, отпраздновал в середине недели победу над "Туном". Важную роль в том успехе сыграл один из новых игроков команды Андре Шюррле - немец хоть и не реализовал пенальти, но отдал голевую передачу на автора победного мяча Бакаева.

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" одержали вторую победу подряд, после успеха в матче Лиги Европы с швейцарским "Туном" (3:2) выиграв в Грозном у "Ахмата" в матче чемпионата России - 3:1. Как и в Швейцарии, два мяча у победителей забил полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

В оборону же ожидаемо вернулся вместо Николая Рассказова Андрей Ещенко. Опытный защитник не мог играть в Туне на искусственном покрытии.

У хозяев по сравнению с победным домашним матчем с "Оренбургом" (2:1) в основном составе вышел Денис Глушаков, который в той игре провел на поле порядка 20 минут. В игре со своим бывшим клубом полузащитнику "Ахмата" как-то особенно выделиться не удалось. В запасе остались албанский полузащитник Бернард Бериша и сенегальский форвард Аблай Мбенг. Оба вышли на поле после перерыва.

"Спартак" показал футбол, который хочется увидеть

К этому моменту красно-белые уже вели со счетом 2:0. Первый острый выпад красно-белых Бакаев завершил тем, что реализовал выход с вратарем "Ахмата" Евгением Городовым. Второй гол случился после потери хозяевами мяча на линии своей штрафной, и Бакаев после передачи Тила точно пробил в дальний от Городова угол.

"Те голы сами себе привезли - ситуации не располагали к голу. Очень плохой первый тайм, возвращаться в игру было тяжело. Результат закономерный: когда так ошибаешься, тебя не будут прощать", - отметил после матча главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов.

Опасения болельщиков "Спартака" по поводу того, что красно-белые, как недавно в Швейцарии, могли упустить нити игры и позволить сравнять счет, к счастью для них не оправдались. Хотя вышедшие Бериша и Мбенг обострили игру в атаке, итогом чего стал гол последнего. Правда, это случилось уже при счете 0:3 после гол Шюррле.

Сенегалец в середине тайма в течение двух минут получил желтую и красную карточки. Сначала после своего гола он чуть не подрался с Георгием Джикией, который, как могло показаться, спровоцировал соперника. В следующем же моменте Мбенг был удален после того, как наступил на ногу Джикии.

"Ахмат" активно начал играть, мы поддержали эту активность. А там, где активность - это борьба, стычки. Но ребята держали все под контролем. После первого гола ребята успокоились и стали играть в то, что хотелось бы увидеть, но нужно работать и работать", - подчеркнул Кононов.

Напряженная концовка

События, связанные с Мбенгом и Джикией, подогрели атмосферу вокруг матча. После удаления Мбенга по стадиону через микрофон прозвучало оскорбление в адрес главного судьи встречи Алексея Сухого. Это сделал сотрудник пресс-службы "Ахмат-Арены", находившийся в дикторской. "По горячим следам дирекция стадиона выяснила обстоятельства. Нам сообщили, что сотрудник уволен", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Ахмата".

Не без труда арбитру удалось матч довести до окончания. В итоге "Ахмат" по-прежнему с 2015 года не может обыграть дома "Спартак" - в последний раз грозненцы сумели выиграть у красно-белых 7 ноября 2015 года со счетом 2:1.

Победа в непростых условиях в Грозном должна только добавить психологической уверенности красно-белым перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы с "Туном". Игра пройдет 15 августа на "Открытие-Арене".