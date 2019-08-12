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Допинг в спорте

Юрист Пацев возглавил рабочую группу по изучению нарушений антидопинговых правил в Чувашии

В созданный орган также войдут руководитель медицинского управления КХЛ Асхаб Гаджиев и бывший следователь по особо важным делам Сергей Кондратьев
Российский адвокат Артем Пацев Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Российский адвокат Артем Пацев
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Спортивный юрист Артем Пацев возглавил независимую рабочую группу по изучению обстоятельств и условий возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсменов Чувашской Республики. Об этом Пацев написал на своей странице в Facebook.

В июне Российское антидопинговое агентство сообщило, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ Чувашии. По результатам проверки было выявлено более 60 случаев возможных нарушений антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

"Распоряжением кабинета министров Чувашской Республики была сформирована независимая рабочая группа, которая займется выяснением всех обстоятельств, способствовавших появлению проблемы, а также разработкой конкретных практических рекомендаций по устранению самих ее причин. Рабочая группа состоит из экспертов, не входивших никогда во властную систему Чувашии, и вообще весьма далеких от государственной службы, что само по себе исключает возможность какого-либо влияния со стороны органов власти на выводы и рекомендации рабочей группы. На мой взгляд, именно такой подход и является одним из проявлений системной борьбы с допингом", - написал Пацев.

В созданный орган также войдут руководитель медицинского управления Континентальной хоккейной лиги Асхаб Гаджиев и бывший следователь по особо важным делам Сергей Кондратьев.

"Горжусь тем, что мне предложили возглавить эту рабочую группу. Это вне всякого сомнения интереснейшая и совершенно нового уровня задача. Мне и двум другим входящим в рабочую группу экспертам, имеющим огромный практический опыт и безусловный авторитет в своих сферах, предстоит очень большая работа. Уже понятно, что надо будет беседовать с десятками людей, изучать многочисленные документы двухлетней давности, абсолютно беспристрастно восстанавливать картину того, что же именно в действительности происходило в чувашском спорте два года назад, кто и в чем реально виноват, как отладить антидопинговую работу так, чтобы не допускать каких-либо нарушений в будущем", - добавил он.

Также Пацев отметил, что выполнение всей работы планируется завершить за два месяца. Группа представит доклад по итогам работы, дата презентации которого будет объявлена заранее.

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