Вратарь ФК "Ливерпуль" Алиссон выбыл на несколько недель

ТАСС, 12 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что вратарь команды бразилец Алиссон выбыл на несколько недель из-за травмы голени, которую он получил в матче первого тура Английской премьер-лиги. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

"Ливерпуль" дома победил "Норвич" со счетом 4:1. На 39-й минуте матча Алиссон получил повреждение и не смог продолжить игру. Его заменил испанец Адриан.

"Я не хочу сейчас делать точный прогноз, когда он вернется, но это будет точно не среда, нам нужно подождать. Может быть, через пару недель сроки восстановления можно будет предсказать точнее", - сказал Клопп.

"Ливерпуль" 14 августа проведет матч за Суперкубок УЕФА против "Челси". Во втором туре чемпионата Англии подопечные Клоппа сыграют против "Саутгемптона", встреча пройдет 17 августа.