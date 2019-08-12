Гол Шомуродова принес "Ростову" победу над "Крыльями Советов" в чемпионате России

ТАСС, 12 августа. "Ростов" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встречу, которая проходила на "Ростов-Арене", посетили 28 674 зрителя.

Гол на 33-й минуте забил Элдор Шомуродов, который сравнялся в списке лучших бомбардиров с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой и форвардом "Крыльев Советов" Александром Соболевым - по четыре мяча. 150-й матч в чемпионатах России провел игрок "Ростова" Роман Еременко. В матче за "Крылья Советов" сыграл бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан, который выступал на протяжении 11 лет за команду из Ростова-на-Дону. В матче работала система видеоассистента рефери (VAR), ответственным за нее был Сергей Карасев, а ассистентом был Михаил Вилков.

Лучшим игроком матча был признан футболист "Ростова" Алексей Ионов, отдавший голевую передачу.

"Ростов" не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне, одержав три победы и дважды сыграв вничью. "Крылья Советов" продлили серию поражений до четырех встреч. Всего клубы провели 48 очных матчей, в 18 из которых победу одержали ростовчане, в 14 встречах была зафиксирована ничья, 16 раз победили самарцы.

В турнирной таблице "Ростов" поднялся на второе место, набрав 11 очков. "Крылья Советов" занимают 14-е место, имея в активе три очка.

В шестом туре "Ростов" на выезде сыграет против "Уфы" 18 августа, "Крылья Советов" днем ранее в гостях встретятся с "Уралом".