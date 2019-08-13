Борис Майоров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

ТАСС, 13 августа. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) и двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что награда 81-летнему Майорову вручена "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу". Кроме того, орденом Почета награжден 75-летний Игорь Тузик. Тузик является членом дисциплинарного комитета ФХР, ранее он возглавлял клубы "Крылья Советов", "Динамо" (Москва), ЦСКА, а также молодежную и национальную сборную России, занимал пост генерального менеджера сборной России.

Майоров в составе сборной СССР стал победителем Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и в Гренобле (1968). На его счету шесть побед на чемпионатах мира (1963-1968), а также одна бронза мирового первенства.

Он выступал за столичный "Спартак", в составе которого трижды стал чемпионом СССР, три раза выиграл серебряные медали, два раза - бронзовые. В 1999 году Майоров был введен в зал славы Международной федерации хоккея, а в 2004-м - в Зал славы отечественного хоккея.

В качестве тренера Майоров возглавлял "Спартак" (1969-1971, 1985-1989), с которым стал серебряным (1970) и бронзовым (1986) призером национального первенства, а также завоевал два Кубка СССР (1970, 1971). С 1971 по 1972 год Майоров был главным тренером юношеской сборной СССР, затем возглавлял финский клуб "Йокерит" (1990-1993), который привел к победе в чемпионате страны в 1992 году. В 1993 году Майоров возглавил финский клуб "Таппара", в котором проработал до 1995 года.

В период с 1979 по 1983 год Майоров возглавлял управление хоккея Госкомспорта СССР. Он был президентом столичного "Спартака" с 1999 по 2003 год, а с 2001 года является вице-президентом ФХР. В настоящее время Майоров также возглавляет совет ветеранов "Спартака".