Лэмпард сравнил календарь "Челси" с американскими горками перед матчем за Суперкубок УЕФА

СТАМБУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сравнил соревновательный календарь его команды с американскими горками, он надеется, что после поражения в чемпионате Англии со счетом 0:4 лондонцы завоюют Суперкубок УЕФА. Об этом он заявил на пресс-конференции накануне матча за еврокубок.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле. Соперником будет действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль". В воскресенье, в первом туре чемпионата Англии, "Челси" с крупным счетом уступил "Манчестер Юнайтед".

"Последняя неделя, конечно, оказалось богатой на события, но я к этому был готов, посмотрим, что американские горки преподнесут нам дальше", - сказал Лэмпард.

"Нас ожидает серьезное испытание, но если мы сыграем на максимуме, то сумеем победить", - отметил он.

Лэмпард также поддержал решение назначить главным тренером матча француженку Стефани Фраппар. Женщина будет судить матч впервые в истории турнира.