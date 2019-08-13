Десятый турнир "Плотформа S-70" в Сочи будет посвящен 80-летию самбо

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Десятый юбилейный международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" в Сочи будет посвящен 80-летию самбо. Об этом рассказал журналистам во вторник первый вице-президент Всероссийской федерации самбо, генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" пройдет в Сочи 14 августа. Сборные России и мира проведут 11 поединков.

"Это юбилейный турнир, для нас это большой праздник. Он посвящен 80-летию самбо - нашего отечественного вида спорта, тому, что самбо в конце 2018 года было временно признано Международным олимпийским комитетом. Для нас это очень важно, это мечта многих поколений самбистов", - сказал Лайшев.

Главным событием вечера станет поединок между бразильцем Леонардо Сильвой де Оливейрой и россиянином Артуром Астаховым в полутяжелом весе (до 93 кг). "Бразилец уже выступал на турнире "Самбо-70" два года назад, одержал хорошую победу. Наш спортсмен является одним из лучших бойцов в этом весе не только в России, он входит в топ-40 мирового рейтинга, этот топовый бой завершит программу турнира. Какая команда победит в целом - сложно ответить, потому что ребята все очень хорошо подготовлены, обладают отличной техникой, любой поединок может закончиться в любое время в любую сторону", - сказал журналистам матчмейкер турнира Алексей Жернаков.

На всех предыдущих турнирах победу одерживала сборная России. Почетным гостем прошлых турниров был президент России Владимир Путин. Специальным гостем юбилейных соревнований станет американский актер Эрик Робертс.