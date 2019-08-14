Тихонов: победа над "Порту" добавит "Краснодару" уверенности в играх с "Олимпиакосом"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Победа на португальским футбольным клубом "Порту" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов добавит российскому "Краснодару" уверенности во встречах раунда плей-офф квалификации против греческого "Олимпиакоса". Такое мнение ТАСС высказал в среду бывший тренер краснодарского клуба Андрей Тихонов.
"Краснодар" во вторник на выезде обыграл "Порту" и по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В гостях российская команда победила со счетом 3:2, в первой встрече дома уступила со счетом 0:1 и за счет большего количества голов на выезде вышла в следующий круг. Трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск, должен был вести "Матч ТВ", но за несколько минут до стартового свистка было объявлено о том, что по не зависящим от канала причинам игра не будет показана. Показ встречи 13 августа осуществлялся португальской стороной только в официальном клубном приложении.
"В команду верил, надеялся на победу, - сказал Тихонов. - Хорошо, что "Краснодар" сделал это и преподнес подарок ко дню рождения своему президенту Сергею Николаевичу Галицкому (14 августа ему исполнилось 52 года - прим. ТАСС). Жаль только, что не удалось все посмотреть - не сразу разобрался и смотрел с минуты 20-й, когда счет уже был 2:0 [в пользу "Краснодара"]".
"Когда нужен результат, люди закрывают глаза на игру, на моменты, - отметил бывший тренер краснодарцев. - Но все-таки думаю, что в первом тайме "Краснодар" выглядел достойно, очень хорошо - был контроль мяча, команда выбегала в контратаки. Используй Маркус Берг свой стопроцентный момент, счет был бы 4:0 и никаких вопросов бы не было. Он обязан был забить, а так получили нервную концовку".
Специалист считает, что игры раунда плей-офф квалификации против "Олимпиакоса", которые пройдут 21 и 27 августа в Пирее и Краснодаре соответственно, сложатся для российской команды непросто, несмотря на то, что за клуб из Греции выступают менее именитые футболисты, чем за "Порту".
"Сейчас все умеют играть в футбол, тем более в Греции, где болельщики горячо поддерживают свою команду. Будет нелегко, но, думаю, "Краснодар" справится. Победа над "Порту", конечно же, добавит уверенности. Сейчас самое главное, чтобы в матче с "Тамбовом" (игра шестого тура чемпионата России пройдет 17 августа в Саранске на "Мордовия-Арене" - прим. ТАСС) обошлось без травм", - резюмировал Тихонов.