Тихонов: победа над "Порту" добавит "Краснодару" уверенности в играх с "Олимпиакосом"

МОСКВА, 14 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Победа на португальским футбольным клубом "Порту" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов добавит российскому "Краснодару" уверенности во встречах раунда плей-офф квалификации против греческого "Олимпиакоса". Такое мнение ТАСС высказал в среду бывший тренер краснодарского клуба Андрей Тихонов.

"Краснодар" во вторник на выезде обыграл "Порту" и по сумме двух матчей вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В гостях российская команда победила со счетом 3:2, в первой встрече дома уступила со счетом 0:1 и за счет большего количества голов на выезде вышла в следующий круг. Трансляцию встречи, которая началась в 22:00 мск, должен был вести "Матч ТВ", но за несколько минут до стартового свистка было объявлено о том, что по не зависящим от канала причинам игра не будет показана. Показ встречи 13 августа осуществлялся португальской стороной только в официальном клубном приложении. "В команду верил, надеялся на победу, - сказал Тихонов. - Хорошо, что "Краснодар" сделал это и преподнес подарок ко дню рождения своему президенту Сергею Николаевичу Галицкому (14 августа ему исполнилось 52 года - прим. ТАСС). Жаль только, что не удалось все посмотреть - не сразу разобрался и смотрел с минуты 20-й, когда счет уже был 2:0 [в пользу "Краснодара"]".