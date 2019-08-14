{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец Тухугов сохраняет шансы выступить на турнире UFC в Абу-Даби

В данный момент идет поиск соперника для бойца

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов еще сохраняет шансы выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Планируется, что Зубайра выступит в Абу-Даби. Идет поиск соперника", - сказал собеседник агентства.

Тухугов не проводил поединков более трех лет в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил, а также отстранением за драку после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Всего на счету Тухугова 18 побед и четыре поражения. 

Турнир UFC в Абу-Даби пройдет 7 сентября. Главным событием вечера станет поединок между Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Теги
ММА
Летние олимпийские виды спорта
Очередная встреча Шляхтина с рабочей группой IAAF пройдет в Осло с 16 по 17 августа
Глава ВФЛА рассказал, что отправится в столицу Норвегии 15 августа
Читать полностью