Бегуны из Бельгии, США и Германии примут участие в полярном ультрамарафоне на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Полярный ультрамарафон "ТрансУрал", который пройдет 17-18 августа на Ямале, соберет более 170 бегунов из регионов России, а также Бельгии, США и Германии. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Через официальный сайт мероприятия заявки подали уже более 170 человек - это бегуны из разных регионов России, а также из Бельгии, США и Германии. В марафоне примут участие не только подготовленные спортсмены, но и любители активного отдыха. Средний возраст бегунов составляет от 35 до 40 лет", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, для участников приготовили четыре дистанции по горным тропам и дорогам различной проходимости. Особенностью ультрамарафона в этом году станет дистанция "вертикальный километр" с набором высоты в 700 метров, до вершины горы Поур-Кеу. "Маршруты трейла пройдут через самые красивые места полярной части Урала: долины рек Собь и Енгаю, несколько перевалов, подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье, ледник Романтиков", - отметили в департаменте.

"ТрансУрал" - первый и крупнейший в России международный многодневный горный ультрамарафон, который проводится с 2014 года. Каждый год участники пробегают живописные маршруты, проложенные вдоль границы двух частей света - Европы и Азии. За это время участники побывали на Южном (2014), Среднем (2015), Северном (2016) и Приполярном (2017) Урале. В 2018 году началась новая серия ультрамарафона "ТрансУрал 2.0", тогда впервые часть дистанции прошла за Полярным кругом на территории горного массива в ЯНАО.