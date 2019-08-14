Колобков посетил Краснодар с рабочим визитом

ТАСС, 14 августа. Министр спорта России Павел Колобков в среду посетил Краснодар с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Отмечается, что вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым Колобков посетил стадион футбольного клуба "Краснодар" и спортивную академию "Краснодара". "Стадион "Краснодара" - это, наверное, одна из лучших арен не только в России, но и в мире, здесь создана удобная логистика, - отметил министр спорта. - Все качественно, используются самые современные технологии, все создано для болельщиков, чтобы они чувствовали себя комфортно. Максимально комфортно здесь должны чувствовать себя и футболисты, у них созданы все условия, я думаю, пример работы стадиона и клуба в том, что эта арена является одной из самых посещаемых в России".

Также Колобков отметил работу академии клуба. "Здесь выстроена вся система подготовки и отбора футболистов через сеть региональных филиалов клуба, оттуда дети поступают в основную академию, получают хорошее образование, подготовку по футболу, в которой учтены самые современные тенденции. Эта академия может служить примером не только для России, в мире, наверное, таких нет. Мы сегодня обсуждали, где еще в мире созданы такие условия для спортсменов, которые начинают свой профессиональный путь, я думаю, они есть всего у нескольких спортивных клубов в мире", - сказал он.

Кроме того, Колобков и Кондратьев посетили объекты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, они осмотрели открытый после ремонта легкоатлетический манеж и новый учебно-спортивный комплекс "Покровские озера". Отмечается, что работы по реконструкции спортивной инфраструктуры университета ведутся с 2016 года. В трехэтажном здании легкоатлетического манежа заменили кровлю, вместо стальных витражей установили легкие алюминиевые конструкции, привели в порядок помещения внутри корпуса. Комплекс "Покровские озера" включает в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки и сектора, площадки для занятий волейболом, гандболом, теннисом, в планах - строительство плавательного бассейна, общежития и учебного корпуса вуза.

Кондратьев заявил, что развитие спорта - одна из приоритетных задач края, а поддержка федерального центра в создании инфраструктуры для подготовки кадров особенно важна. "Выпускников университета ждут в школах, спортивных секциях края. Подобным образом мы создаем спортивный потенциал во всех муниципальных образованиях. Мальчишки и девчонки Кубани, которые хотят заниматься спортом, имеют эту возможность", - сказал он.