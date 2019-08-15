Авиационная группа "Русские витязи" выступит на этапе "Формулы-1" в Сочи

ТАСС, 15 августа. Авиационная группа "Русские витязи" выступит на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба промоутера этапа АНО "Росгонки".

Авиационная группа исполнит сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Основное выступление пройдет 28 сентября, днем позднее группа пролетит на автодромом перед стартом гонки Гран-при России.

"Мы с радостью выступим на Гран-при России, постараемся удивить зрителей, чтобы у них остались яркие впечатления не только от "Формулы-1", но и от российской авиации", - сказал командир авиационной группы Андрей Алексеев.

Гран-при России пройдет с 27 по 29 сентября.