Футболисты "Зенита" Шатов и Дриусси пропустят матч с "Ахматом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Игроки петербургского "Зенита" Олег Шатов и Себастьян Дриусси не примут участия в домашнем матче шестого тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом". Об этом журналистам сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Матч "Зенит" - "Ахмат" пройдет 17 августа на "Газпром Арене". Дриусси получил повреждение икроножной мышцы в гостевом матче пятого тура с московским "Динамо" (2:0). Шатов в текущем сезоне Российской премьер-лиги участия в матчах не принимал.

"Что касается тех, кто не сможет принять участия в игре, - Шатов, который продолжает лечение, и Дриусси. Что касается Малкома, ситуация не ясна, мы пытаемся понять степень повреждения. Его участие под вопросом", - сказал Семак.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после пяти туров. "Ахмат" идет десятым, имея в активе шесть очков.