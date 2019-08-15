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Футбол в Испании

СМИ: Зидан может покинуть пост главного тренера ФК "Реал"

Причиной этого может стать отказ руководства клуба приобретать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба

ТАСС, 15 августа. Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан может покинуть команду. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Independent.

По информации источника, тренер может покинуть команду в связи с тем, что руководство испанского клуба не хочет приобретать французского полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Отмечается, что после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке игрока, отношения между ними ухудшились. Утверждается, что Зидан пообещал Погба взять его в команду.

Зидан завершил карьеру футболиста после чемпионата мира 2006 года, а в 2009-м занял пост помощника Переса, но через три года отказался от работы функционера, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. Он возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. В мае нынешнего года специалист вновь стал главным тренером команды. Вместе с испанским клубом Зидан становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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