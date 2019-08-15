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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Симонова завоевала золото в плавании на 200 м брассом на этапе КМ в Сингапуре

Второе место представительница США Брейя Ларссон, третьей стала спортсменка из Таиланда Пхиангхван Павапотако
Виталина Симонова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Симонова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 августа. Россиянка Виталина Симонова стала победительницей заплыва на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 25,65 секунды. Второе место заняла американка Брейя Ларссон (2.28,75), третьей стала представительница Таиланда Пхиангхван Павапотако (2.33,67).

26-летняя Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.

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