Россиянка Симонова завоевала золото в плавании на 200 м брассом на этапе КМ в Сингапуре

ТАСС, 15 августа. Россиянка Виталина Симонова стала победительницей заплыва на дистанции 200 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Сингапуре.

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 25,65 секунды. Второе место заняла американка Брейя Ларссон (2.28,75), третьей стала представительница Таиланда Пхиангхван Павапотако (2.33,67).

26-летняя Симонова является трехкратной чемпионкой мира и Европы по плаванию в ластах, бронзовым призером чемпионата Европы в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, а также бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом.

Этап Кубка мира по плаванию в Сингапуре завершится 17 августа.