Прыгунья в высоту Ласицкене не верит, что сможет выступить на ЧМ в Дохе под флагом России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не верит в то, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) позволит ей и другим спортсменам из России выступить на сентябрьском чемпионате мира в Катаре под флагом своей страны. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

Российские легкоатлеты из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF на всех международных стартах (за исключением тех, которые проводит Международный олимпийский комитет или Европейские олимпийские комитеты) вынуждены выступать под нейтральным флагом. Незадолго до старта чемпионата мира в Дохе пройдут совет и конгресс IAAF, на которых будет рассмотрен вопрос возможности восстановления ВФЛА в своих правах.

"Я не верю, что выступлю на этом чемпионате мира под российским флагом. Нам уже прислали из IAAF регламент чемпионата мира, составленный для нейтральных атлетов", - заметила Ласицкене.

По мнению спортсменки, организаторы чемпионата мира не пойдут на возвращение флага, в том числе, и по той причине, чтобы не создавать хаос в формировании стартовых списков на турнир. "В ином случае, должны будут допустить и тех россиян, кто сдал в отведенный период нормативы, но не был внесен в заявку, так как не являлся на тот момент нейтральным спортсменом", - считает собеседница ТАСС.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 27 сентября по 6 октября. Конгрессе IAAF пройдет 25-26 сентября в Дохе.