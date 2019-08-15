"Челси" оштрафовал 11 перекупщиков билетов на €183 тыс.

ТАСС, 15 августа. Одиннадцать человек, осужденных за перепродажу билетов на матчи с участием английского футбольного клуба "Челси", должны выплатить клубу штраф в размере €183 тыс. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Times.

По информации источника, "Челси" провел специальную операцию рядом со стадионом клуба "Стэмфорд Бридж", в ходе которой были выявлены 11 нарушителей. По итогам судебных разбирательств суд обязал обвиняемых выплатить штраф, один из осужденных проведет полгода в тюрьме за проявленное во время слушаний неуважение к суду. Представители "Челси" заявили о том, что перепродажа билетов связана с организованной преступностью, и клуб будет проводить подобные операции в течение всего сезона.

Перепродажа футбольных билетов является уголовным преступлением в Великобритании с 1994 года, в 2006 году наказание за подобное нарушение было ужесточено. Рядом со стадионом "Челси" установлены специальные знаки, предупреждающие о риске покупки билетов от неофициальных дистрибьюторов. "Челси" разработал официальную систему обмена билетов, держатели абонементов, которые не имеют возможности посетить конкретный матч, могут с помощью клуба осуществить легальную продажу билета на эту игру.

В текущем сезоне "Челси" провел один матч в чемпионате Англии, уступив "Манчестер Юнайтед" (0:4). В среду "Челси" уступил в серии пенальти английскому "Ливерпулю" в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, 4:5 - по пенальти).