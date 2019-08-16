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ATP

Демолинер и Медведев не смогли выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Цинциннати

Россиян и его партнер уступили дуэту Мате Павич (Хорватия) / Бруно Соарес (Бразилия) со счетом 5:7, 6:7 (5:7)
Даниил Медведев EPA-EFE/JULIAN SMITH
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/JULIAN SMITH

ТАСС, 16 августа. Россиянин Даниил Медведев и бразилец Марсело Демолинер во встрече второго круга теннисного турнира в Цинциннати (США) в парном разряде проиграли дуэту Мате Павич (Хорватия) / Бруно Соарес (Бразилия) и не смогли пробиться в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет около $6,7 млн.

Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу хорватского и бразильского теннисистов. Встреча длилась 1 час 23 минуты. В четвертьфинале Павич и Соарес, посеянные на турнире под шестым номером, сыграют с дуэтом Равен Класен (ЮАР) / Майкл Винус (Новая Зеландия), который имеет третий номер посева.

В одиночном разряде Медведев смог пробиться в четвертьфинал, где встретится с соотечественником Андреем Рублевым. Демолинер не выступает в одиночном разряде с января 2017 года.

Турнир в США завершится 19 августа.

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