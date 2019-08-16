Теннисист Рублев заявил, что старался абстрагироваться от всего во время матча с Федерером

ТАСС, 16 августа. Российский теннисист Андрей Рублев признался, что пытался абстрагироваться от всего вокруг и расслабиться во время игры с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером. Об этом спортсмен, чьи слова передает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявил после встречи, по итогам которой он вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США).

Рублев обыграл Федерера в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Встреча для 21-летнего россиянина стала первой против швейцарского теннисиста. В четвертьфинале Рублев сыграет с девятым сеяным турнира россиянином Даниилом Медведевым.

"Я просто пытался не смотреть на свою команду, на счет, на Роджера [Федерера]. Старался быть более расслабленным, это сработало", - сказал Рублев.

"Сегодня была моя самая большая и самая эмоциональная победа. Против меня играл чемпион и легенда, не могу себе представить, какое давление на него оказывается каждый день. Если ты - Роджер, то все следят за тобой и тебе нужно доказывать свою состоятельность постоянно, он это делает уже много лет. Не знаю, это что-то нереальное", - добавил российский теннисист.

Рублев находится на 70-м месте в рейтинге ATP. На его счету пока только один титул на турнирах ATP - в 2017 году он выиграл в Умаге (Хорватия). На турнирах серии Большого шлема самым высоким достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017).

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.