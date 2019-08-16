СМИ: президент "Реала" Перес взял кредит для приобретения футболиста ПСЖ Неймара

ТАСС, 16 августа. Президент испанского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес взял кредит, чтобы заплатить французскому "Пари Сен-Жермен" необходимую сумму за бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает портал Sport.es.

По информации источника, Перес был вынужден обратиться за кредитом в один из банков, так как в данный момент "Реал" не имеет возможности выплатить требуемую ПСЖ сумму. Дефицит средств связан с заминками в продаже футболистов, на которых в клубе больше не рассчитывают. Ранее испанцы предлагали парижанам полузащитников в обмен на бразильца полузащитников Гарета Бэйла, Луку Модрича и Иско, однако ни один из игроков не заинтересовал руководство французской команды.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

За "Барселону" нападающий выступал с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).