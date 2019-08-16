Сиволап и Ярзуткин проиграли канадцам на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Максим Сиволап и Артем Ярзуткин уступили во втором матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне проиграли канадцам Сэму Педлоу и Сэму Шахтеру со счетом 23:25, 19:21. В первом матче Сиволап и Ярзуткин уступили бразильцам Алисону Серутти и Альваро Фильо со счетом 18:21, 18:21. В турнирной таблице группы В россияне занимают последнее место, набрав 2 очка. Лидируют в группе бразильцы (4), на втором месте - латвийцы Янис Смединс и Александр Самойлов (3), на третьей строчке расположился канадский дуэт (3).

В июне Сиволап и Ярзуткин стали вторыми на этапе Мирового тура в австрийском Бадене.

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.