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ММА

Александр Емельяненко пока не подписал контракт с организацией кулачных боев

На данный момент обсуждается участие российского бойца в турнирах в США
Александр Емельяненко Елена Афонина/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко пока не заключил контракт с организацией кулачных поединков Bare Knuckle FC. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее Емельяненко сообщал на своей странице в Instagram, что получил контракт от промоушена.

"Контракт пока не подписан. Обсуждается его участие в турнирах в США", - сказал собеседник агентства.

В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья. Спортсмены выступают в Bare Knuckle FC без перчаток, их руки защищены специальными бинтами.

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