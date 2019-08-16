Александр Емельяненко пока не подписал контракт с организацией кулачных боев

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский боец Александр Емельяненко пока не заключил контракт с организацией кулачных поединков Bare Knuckle FC. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее Емельяненко сообщал на своей странице в Instagram, что получил контракт от промоушена.

"Контракт пока не подписан. Обсуждается его участие в турнирах в США", - сказал собеседник агентства.

В активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья. Спортсмены выступают в Bare Knuckle FC без перчаток, их руки защищены специальными бинтами.