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Футбол в России

СМИ: главный тренер "Зенита" Семак заблокировал переход футболиста Мамманы в "Сассуоло"

В текущем сезоне аргентинец сыграл за петербургский клуб 18 минут

ТАСС, 17 августа. Главный тренер российского клуба "Зенит" Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника команды Эммануэля Мамманы в итальянский "Сассуоло". Об этом сообщает телеканал TyC Sports.

По информации источника, итальянцы практически согласовали аренду 23-летнего аргентинца сроком на один год с последующим правом выкупа его контракта на сумму около €10 млн. Однако Семак попросил руководство питерской команды не отпускать Мамману в преддверии старта Лиги чемпионов.

Маммана перешел в "Зенит" в 2017 году из французского "Лиона". За санкт-петербургскую команду в прошлом сезоне он провел 11 встреч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне футболист провел один матч, проведя на поле 18 минут.

В составе "Зенита" он становился чемпионом России и финалистом Суперкубка России. Защитник является воспитанником аргентинского клуба "Ривер Плейт", в составе которого он стал чемпионом Аргентины, обладателем Южноамериканского кубка и Кубка Либертадорес.

"Сассуоло" по итогам прошлого сезона занял 11-е место в чемпионате Италии, набрав 43 очка.

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