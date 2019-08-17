Эксперт: ФК "Спартак" перед дерби с ЦСКА выглядит предпочтительнее, но не будет фаворитом

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" в преддверии матча шестого тура чемпионата России против ЦСКА выглядит предпочтительнее, но не будет фаворитом в дерби. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, в разные годы поигравший за обе команды.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 19 августа на стадионе "Открытие-Арена". Начало встречи - 20:00 мск.

"В разном состоянии команды встречались - то у одной дела лучше, то у другой, - сказал Нигматуллин. - Чаще всего сама суть матча от этого не меняется, он будет напряженным, в нем нет фаворита. Настрой будет запредельный. У "Спартака" сейчас три победы подряд, но в матче с ЦСКА он все равно не будет фаворитом - уверен, что армейцам есть, что противопоставить сопернику".

Перед матчем против "Спартака" травмы получили футболисты ЦСКА Федор Чалов и Арнор Сигурдссон. Первый из них готовится к дерби в общей группе, о сроках восстановления второго официально не сообщалось.

"Понятно, что у ЦСКА не такая длинная скамейка, но команда сильна коллективом и тренерскими решениями. Как бы то ни было, армейцы и в прошлом сезоне не блистали составом, но смогли добиться определенных результатов (в прошлом розыгрыше чемпионата России ЦСКА занял четвертое место, "Спартак" финишировал пятым - прим. ТАСС). Конечно, "Спартак" выглядит предпочтительнее, но я не верю в то, что армейцы просто так отдадут три очка", - резюмировал бывший голкипер.

После пяти туров "Спартак" набрал восемь очков, команда располагается на седьмом месте. ЦСКА, в активе которого 10 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.