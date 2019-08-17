НХЛ может провести Кубок мира вместо Матча звезд в 2021 году

ТАСС, 17 августа. Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что лига может провести Кубок мира вместо Матча звезд в 2021 году. Слова Дэйли приводит телеканал Sportsnet.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ истекает после сезона-2021/22, НХЛ может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября того же года. В этом случае в 2020 году начнется локаут. В настоящий момент стороны ведут переговоры по этому вопросу. Отмечается, что вопрос участия хоккеистов в Олимпийских играх - 2022 остается открытым, при этом стороны хотели бы заменить Матч звезд на Кубок мира в 2021 году.

"Все возможно. Это был бы мини-турнир продолжительностью около недели. Я думаю, что у нас есть понимание того, что если мы пройдем этот этап, мы сможет продолжить работу в данном направлении", - сказал Дэйли.

Также Дэйли отметил, что ведутся переговоры по вопросу коллективного соглашения. "Я думаю, что есть общее согласие, куда мы должны прийти. Думаю, что обе стороны открыты и понимают, что соглашение не является идеальным и может быть улучшено", - сказал он.

Ранее НХЛ и NHLPA заявили о том, что Кубок мира в 2020 году проводиться не будет. Ранее подобные соревнования НХЛ организовывала в 1996 и 2004 годах, победителями которых становились сборные США и Канады соответственно, канадцы также выиграли Кубок мира в 2016 году. Предыдущий аналогичный турнир назывался Кубок Канады (четыре раза его выигрывали канадцы - 1976, 1984, 1987, 1991 и один раз сборная СССР - 1981).

Матч звезд НХЛ проводится с 1947 года, в последние годы в турнире принимают участие сборные каждого дивизиона лиги, а поединки проходят в формате "3 на 3". Матч звезд НХЛ 2020 года пройдет в Сент-Луисе (США, штат Миссури).