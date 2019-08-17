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Сборные по баскетболу

Сборная России по баскетболу проиграла команде Литвы на турнире в Финляндии

Встреча в Финляндии завершилась со счетом 72:88

ТАСС, 17 августа. Российские баскетболисты уступили сборной Литвы со счетом 72:88 в первом матче товарищеского турнира в финском Эспоо.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет в воскресенье.

Турнир в Эспоо с участием трех сборных - России, Литвы и Финляндии - проходит по круговой системе. Соревнование является третьим в подготовительном цикле сборной России перед Кубком мира, ранее россияне выиграли товарищеский турнир в Италии и заняли второе место на турнире в Москве.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

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