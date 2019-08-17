Теннисист Медведев победил Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати

ТАСС, 18 августа. Россиянин Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет около $6,7 млн.

23-летний Медведев победил со счетом 3:6, 6:3, 6:3, матч продолжался 1 час 43 минуты. Спортсмены в пятый раз встречались между собой, россиянин одержал вторую победу. Впервые Медведев обыграл Джоковича в апреле 2019 года на турнире серии Masters в Монте-Карло, когда в четвертьфинале победил в трех сетах.

Во втором сете россиянин несколько раз брал медицинскую паузу из-за болевых ощущений в правом плечевом суставе.

В финале Медведев, который имеет девятый номер посева, сыграет с Давидом Гоффеном (Бельгия), который посеян под 16-м номером. В полуфинале Гоффен обыграл француза Ришара Гаске (6:3, 6:4). Финал начнется в 23:00 мск в воскресенье.

11 августа Медведев впервые в карьере играл в финале турнира серии "Мастерс". В Монреале (Канада) россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 0:6). После этого Медведев переместился с девятого на восьмое место в рейтинге ATP. Высшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019). Победа на турнире в Цинциннати позволит Медведеву подняться на пятое место в рейтинге.