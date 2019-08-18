Дерби "Спартак" - ЦСКА закроет программу шестого тура чемпионата России по футболу

К очной встрече принципиальные соперники подходят, занимая восьмое и пятое места соответственно. В случае победы "Спартак" опередит ЦСКА и выйдет на четвертую строчку. Армейцам же победа позволит подняться на третье место и сократить до одного очка отставание от лидирующего "Зенита". Если команды не смогут выявить победителя, то останутся на занимаемых позициях.

В понедельник состоится 64-я официальная встреча в российской истории противостояния двух московских клубов. На данный момент преимущество принадлежит армейцам, в активе которых 28 побед, спартаковцы выиграли 21 встречу, еще 14 раз команды не сумели выявить победителя. В прошлом сезоне "Спартак" в играх против ЦСКА сумел набрать всего одно очко - на поле соперника команда сыграла вничью со счетом 1:1, а дома потерпела поражение - 0:2. В последний раз красно-синие и красно-белые встречались в июне на предсезонном турнире в Австрии, тогда "Спартак" в большинстве одержал победу со счетом 3:1.

В субботу стало известно, что главным арбитром матча будет Сергей Карасев, который заменит Алексея Еськова. Замена судьи была связана с травмой, которую арбитр получил 15 августа во время работы на матче третьего отборочного раунда Лиги Европы между португальской "Брагой" и датским "Брондбю". Для Карасева предстоящее дерби станет четвертым в карьере - в трех предыдущих были зафиксированы ничейные результаты (2011 - 2:2, 2013 - 2:2, 2018 - 1:1). Впервые на матче между "Спартаком" и ЦСКА будет использоваться система видеоассистента рефери (VAR), в качестве видеоассистента на "Открытие-Арене" будет работать судья из Санкт-Петербурга Василий Казарцев, функции его помощника исполнит московский арбитр Алексей Матюнин.

К первому дерби с ЦСКА в сезоне-2019/20 "Спартак" подходит с серией из трех побед, две из которых были одержаны над швейцарским "Туном" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В этих встречах красно-белые забили восемь мячей. В чемпионате статистика у команды главного тренера Олега Кононова значительно хуже - в пяти стартовых матчах она одержала две победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

ЦСКА же начнет выступление на международной арене в сентябре, когда стартует групповой этап Лиги Европы. Таким образом, армейцы провели на две официальные игры меньше. В пяти стартовых турах команда под руководством Виктора Гончаренко потерпела одно поражения, одержала три победы, а также один раз сыграла вничью.

Составы в дерби не будут оптимальными

Эта ничья, в которой ЦСКА и "Сочи" покинули поле, не забив ни одного гола, завершилась для армейцев не только потерей очков. Кроме того, травмы получили двое основных игроков атакующей группы красно-синих. У исландского нападающего Арнора Сигурдссона было диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, а у российского форварда Федора Чалова был выявлен перелом костей носа с небольшим смещением. Официальных сообщений о состоянии здоровья иностранного игрока после объявления диагноза не было, а вот воспитанник армейского клуба почти сразу приступил к тренировкам с командой и вполне может выйти на поле.

"Спартак" в дерби не сможет рассчитывать на аргентинского новичка Эсекьеля Понсе, который в трех последних матчах забил два мяча. Нападающий пропустит игру против армейцев из-за дисквалификации, наложенной на него по итогам матча против "Динамо", который прошел 3 августа (0:0). В той встрече он получил прямую красную карточку за фол на вратаре "Динамо" Антоне Шунине. Но против ЦСКА смогут сыграть еще два новичка красно-белых - нидерландский полузащитник Гус Тил и шведский нападающий Джордан Ларссон на данном этапе не могут выступать за российскую команду в еврокубках.

В отсутствие Чалова и Сигурдссона у ЦСКА многое в атаке будет зависеть от того, сможет ли проявить себя хорватский атакующий полузащитник Никола Влашич. В прошлом сезоне он выступал за армейцев на правах аренды, а этим летом москвичи выкупили права на него у английского "Эвертона". 21-летний игрок в прошлом сезоне уже успел отметиться результативными действиями в играх против "Спартака" - в первом круге он забил гол, а во втором пяткой отдал голевую передачу на Сигурдссона.

В нападении у "Спартака" важную роль должен сыграть еще один новичок, чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле. 28-летний игрок, способный сыграть на нескольких позициях в атаке, в четырех встречах за новый клуб успел отметиться двумя голами и тремя результативными передачами. В преддверии матча с ЦСКА в интервью клубной пресс-службе он отметил, что хочет вновь поразить ворота капитана соперников Игоря Акинфеева - в качестве игрока немецкого "Вольфсбурга" он уже забивал голкиперу красно-синих.