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Летние неолимпийские виды спорта

Перед сборными России по шахматам стоит задача выиграть командный чемпионат Европы

Турнир пройдет в Батуми с 23 октября по 3 ноября
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главной задачей мужской и женской сборных России по шахматам на командном чемпионате Европы является завоевание золотых медалей. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Ранее были объявлены составы национальных команд для участия в турнире. В состав мужской сборной России вошли Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов. В составе женской команды выступят Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Алина Кашлинская и Ольга Гиря.

"Задачи у наших сборных всегда одни - золотые медали. Поэтому команды были сформированы именно для решения таких задач, - сказал Филатов. - Особенно отмечу мужскую сборную, которая молода, амбициозна и талантлива. И очень надеемся на наших золотых и талантливых гроссмейстеров - Артемьева и Андрейкина, которые будут за первой и второй доской".

Командный чемпионат Европы пройдет в Батуми с 23 октября по 3 ноября.

Теги
РоссияФилатов, Андрей ВасильевичЛетние неолимпийские виды спорта
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