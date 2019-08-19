Тошич: ЦСКА сможет обыграть ФК "Спартак" даже без Чалова и Сигурдссона

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский ЦСКА имеет шансы на победу в матче шестого тура чемпионата России по футболу против "Спартака", даже если участие в игре не примут форвард армейцев Федор Чалов и полузащитник Арнор Сигурдссон. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич.

Матч пройдет в понедельник на "Открытие-Арене", начало встречи - 20:00 мск. Чалов и Сигурдссон получили травмы в игре пятого тура против "Сочи" (0:0). Чалов готовится к дерби в общей группе, несмотря на перелом носа. О сроках восстановления Сигурдссона, которому диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, официально не сообщалось.

"Когда наступает дерби, то очень трудно определить фаворита, - сказал Тошич. - Я смотрел последние игры "Спартака", клуб очень хорошо усилился этим летом, красно-белые здорово отыграли последние игры. [Андре] Шюррле начал показывать свое мастерство с первых матчей за команду, я думаю, он будет сегодня одним из самых опасных футболистов на поле".

"У ЦСКА главная атакующая тройка представлена Николой Влашичем, Чаловым и Сигурдссоном. Если Чалов и Сигурдссон не смогут сыграть, то это будет серьезная потеря для ЦСКА. Но это дерби - не важно, какое место в таблице занимают команды, в какой форме находятся футболисты. Я уверен, что ЦСКА под силу обыграть "Спартак" даже без своих ключевых футболистов, Гончаренко найдет игроков, которые смогут их заменить", - резюмировал Тошич.

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков, ЦСКА идет пятым, имея в активе 10 очков.