Ролан Гусев: футболисты "Спартака" и ЦСКА не станут отсиживаться в обороне в матче РПЛ

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч шестого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА будет результативным, команды не станут отсиживаться в обороне. Такое мнение ТАСС высказал тренер ДЮСШ ЦСКА, бывший полузащитник армейского клуба и сборной России Ролан Гусев.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 19 августа на стадионе "Открытие-Арена". Начало встречи - 20:00 мск.

"Мы всегда ожидаем от родной команды победы, других ожиданий у нас нет, - сказал Гусев. - Соперники друг друга хорошо знают, изучили друг друга. Игра будет на встречных курсах, не думаю, что кто-то будет отсиживаться в обороне - все хотят победить. В таких матчах все решают детали".

Тренер армейской ДЮСШ дал свой прогноз на результат матча. "Жду результативной игры. Думаю, будет 3:1 в пользу ЦСКА", - добавил Гусев.

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков. ЦСКА, в активе которого 10 очков, располагается на пятой строчке.