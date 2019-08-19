Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Блатт болен рассеянным склерозом

ТАСС, 19 августа. Бывший главный тренер мужской сборной России по баскетболу Дэвид Блатт болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом. Об этом 60-летний специалист рассказал в открытом письме, опубликованном пресс-службой греческого "Олимпиакоса", главным тренером которого он сейчас является.

"Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это заболевание аутоиммунной системы, которое во многом меняет качество вашей жизни и способность выполнять даже самые основные функции способами, которые всегда казались вам нормальными", - написал Блатт.

"Когда я преодолел шок и боль от понимания того, как это изменит мою жизнь, я принял твердое решение, что не сдамся. Моя задача - приспособиться к новой ситуации и изыскать пути для продолжения обычной жизни", - добавил специалист.

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Это приводит к развитию целого ряда неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением, и в конечном итоге - к прогрессирующей инвалидизации и значительному снижению продолжительности жизни.

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России.