Болельщики отправят открытки Черчесову перед матчем молодежных сборных Россия - Сербия

ТАСС, 19 августа. Болельщики в Саранске смогут отправить перед отборочным матчем чемпионата Европы 2021 года по футболу среди молодежных команд между сборными России и Сербии открытку главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч с сербами, который станет стартовым для российской команды в отборочном турнире, пройдет 6 сентября на "Мордовии-Арене" и начнется в 19:00 мск.

Развлекательная программа перед стадионом начнется за три часа до игры. Болельщики смогут попробовать свои силы в поединках с послами сборной России во главе с Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступление рэп-группы GAYAZOV$ BROTHER$, сделать бесплатную прическу в барбер-шопе и отправить открытку Черчесову.