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Дерби "Спартак" - ЦСКА

Жуков: результат дерби может повлиять на мнение болельщиков ФК "Спартак" о Кононове

Главный тренер красно-белых со старта сезона подвергается критике со стороны фанатов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Результат матча шестого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА может повлиять на отношение болельщиков красно-белых к главному тренеру команды Олегу Кононову. Такое мнение журналистам высказал первый вице-спикер Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА проходит в эти минуты на "Открытие-Арене".

"У "Спартака" были неплохие матчи в начале сезона, - сказал Жуков. - То, что Кононова освистывали болельщики, - это ж было поначалу. Сейчас все может измениться".

"Посмотрим, кто победит. Я - за "Спартак", - добавил он.

"Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. ЦСКА идет пятым, имея в активе 10 очков.

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Дерби "Спартак" - ЦСКА
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