Жуков: "Спартак" сможет пройти "Брагу", если сыграет, как во втором тайме матча с ЦСКА

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" способен выиграть у португальской "Браги" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, если будет играть на таком же уровне, как во втором тайме матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал первый вице-спикер Госдумы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Спартак" в понедельник обыграл на своем поле ЦСКА со счетом 2:1 в матче шестого тура чемпионата России, все голы были забиты во втором тайме.

"Два разных тайма сегодня получились, второй был интереснее, - сказал Жуков. - Самуэль Жиго (автор двух голов "Спартака" - прим. ТАСС) вообще замечательно сыграл, выдающийся матч провел, в конце он выручил у своих ворот. Но несмотря на то, что Жиго два гола забил, [полузащитник "Спартака" Андре] Шюррле, безусловно, лучший игрок матча. Во втором тайме у "Спартака" была уже осмысленная игра, в отличие от первого, команда начала нормально играть в пас".

Первый матч против "Браги" пройдет в четверг в Португалии, начало - 21:45 мск. Ответная встреча состоится в Москве 29 августа.

"Спартак" должен прибавлять с каждым матчем, но пока у него игра получается отрезками. Второй тайм показал, что команда способна играть в хороший футбол. Но пока стабильности нет. "Брага" - сильная команда, но если "Спартак" будет играть так, как сегодня во втором тайме, у него есть все шансы пройти португальцев", - заключил Жуков.

После шести матчей "Спартак" расположился на четвертой строчке, набрав 11 очков, ЦСКА идет шестым, имея в активе 10 очков. В следующем туре 25 августа красно-белые проведут гостевую встречу против самарских "Крыльев Советов", в этот же день ЦСКА примет грозненский "Ахмат".