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Дерби "Спартак" - ЦСКА

Джикия: футболисты "Спартака" с отличным настроением подходят к матчу ЛЕ с "Брагой"

Перед раундом плей-офф квалификации Лиги Европы "Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Георгий Джикия и ЦСКА Федор Чалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" Георгий Джикия и ЦСКА Федор Чалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в отличном настроении подходит к первому матчу раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы с португальской "Брагой" после победы во встрече чемпионата России над ЦСКА. Об этом журналистам рассказал после матча в понедельник капитан "Спартака" Георгий Джикия.

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Встреча шестого тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА состоялась в понедельник на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. В четверг красно-белые в Португалии проведут первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с "Брагой".

"Все рады победе, счастливы, это большой праздник для "Спартака". В первом тайме ЦСКА немного доминировал, но это футбол, так бывает, главное, что мы выдержали этот натиск. Во втором тайме начали действовать чуть эффективнее, агрессивнее, просто сделали корректировки, выводы, прибавили - это помогло. Чуть перевернули игру, стали повыше играть, пошли моменты, стандарты - в первом тайме, по-моему, вообще угловых не было [у "Спартака"], с отличным настроением подходим к "Браге", - отметил Джикия.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков после шести матчей. В седьмом туре красно-белые на выезде 25 августа сыграют с самарскими "Крыльями Советов".

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Дерби "Спартак" - ЦСКА
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