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US Open

Американская теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца

Константин Анисимов, который также являлся тренером спортсменки, был найден мертвым в понедельник
Аманда Анисимова AP Photo/Jeff Chiu
Описание
Аманда Анисимова
© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 20 августа. Американка Аманда Анисимова не выступит на Открытом чемпионате США по теннису из-за смерти отца. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на агента спортсменки, которой 31 августа исполнится 18 лет.

Отец теннисистки Константин Анисимов, который также был ее тренером, был найден мертвым в понедельник. Причина смерти не сообщается. Родители Анисимовой эмигрировали в США из России в 1998 году.

Анисимова в 2019 году вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции (второй в сезоне турнир серии Большого шлема), обыграв в четвертьфинале действующую победительницу турнира румынку Симону Халеп, но не смогла пробиться в финал соревнований, уступив будущей чемпионке австралийке Эшли Барти. Анисимова занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла один титул WTA.

Открытый чемпионат США, который является заключительным турниром серии Большого шлема в сезоне, пройдет с 26 августа по 8 сентября, призовой фонд соревнований составит $57,2 млн.

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