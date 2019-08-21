Австрийский спортивный фотограф и журналист Дурас убит в Вене

ТАСС, 21 августа. Австриец Фритц Дурас, работавший спортивным фотографом и журналистом, убит в Вене. Об этом сообщила в среду пресс-служба Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Происшествие случилось в понедельник вечером в венском районе Зиммеринг. Дураса убил 17-летний юноша, журналисту было 57 лет. Мотивы убийства не сообщаются.

Также Дурас, член AIPS и Ассоциации спортивной прессы Австрии, возглавлял фан-клуб венского футбольного клуба "Аустрия", он работал спортивным фотографом в агентстве Роберта Цоллеса, специализировался на футболе.