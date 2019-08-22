"Спартак" проиграл ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

В составе ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (11-я минута), Кирилл Капризов (29), Сергей Андронов (42), Павел Карнаухов (45) и Александр Попов (58). В составе "Спартака" отличись Илья Талалуев (32) и Робин Ганзл (51).

Ранее в другом матче первого тура московское "Динамо" выиграло у подмосковного "Витязя" со счетом 4:1. Во втором туре "Спартак" сыграет с "Динамо", ЦСКА встретится с "Витязем", оба матча пройдут в субботу.

Кубок мэра является традиционным предсезонным турниром, он проводится в 12-й раз, первый розыгрыш трофея прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и подмосковный "Витязь". "Динамо" выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза - "Спартак", в прошлом году победителем стало московское "Динамо". Самый результативный матч на Кубке мэра состоялся в 2009 году: "Спартак" обыграл московские "Крылья Советов" со счетом 13:6.

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта "Мегаспорт" и завершится 25 августа.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом", "Спартак" на выезде сыграет с рижским "Динамо" 2 сентября.