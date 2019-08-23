Биатлонист Логинов считает, что предаст партнеров по сборной, если подпишет контракт с СБР

ТАСС, 23 августа. Трехкратный призер чемпионатов мира по биатлону Александр Логинов в ситуации с контрактом с Союзом биатлонситов России (СБР) отстаивает интересы национальной команды. Об этом 27-летний спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram.

8 августа исполнительный директор СБР Сергей Голиков провел встречу с мужской сборной страны, на которой Логинов в очередной раз заявил о нежелании подписывать контракт с организацией. Недовольство условиями соглашения высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ. В контракте прописаны обязанности сторон, которые предполагают выплату спортсмену бонусов за высокие результаты. Подписавший контракт биатлонист, в свою очередь, должен выполнять обязательства СБР перед спонсорами.

"Я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать ее интересы. Если я сейчас соглашусь: "Я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга" - значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?" - написал спортсмен.

В пятницу президент СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что правление организации обсудит вопрос недовольства биатлонистами условиями контрактов на заседании 27 августа.

Логинов в прошлом сезоне стал лучшим биатлонистом России, заняв второе место в общем зачете Кубка мира. Нежелание подписывать контракт с командой может привести к тому, что спортсмен будет не допущен к выступлению за сборную страны.